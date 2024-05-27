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YONEX　ヨネックス　テニスラケットバッグ（リュック付）BA61412R
商品番号 X61662202863
商品名

YONEX　ヨネックス　テニスラケットバッグ（リュック付）BA61412R
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXテニスラケットバッグ（リュック付）BA61412R　ご覧いただきありがとうございます。コンディションよい中古美品になります。内側に少し汚れがありますが、気にせずお使いいただけます。（写真でご確認下さい）背負えるリュック紐付きなので持ち運びに便利です。発送の際は折って梱包します。ご了承下さい。■素材：ポリエステル+PU■サブ機能：仕切りパーツによる3部屋分割タイプ、サイドポケット、背面天マチポケット、ラケット2本収納部屋×2■サイズ∶35×32×75.5(cm)■色：ブラック（他）#YONEX#ヨネックス#ラケットバッグ#テニス#バトミントン#テニスバッグ
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