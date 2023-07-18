スペイン Qatar World Cup 公式Tシャツ

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商品詳細
スペイン代表の、QatarWorldCup2022の公式のTシャツです。コレクションとして購入したため、一度も着用していません。サイズの表記を見つけられなかったのですが、M-M-Mと書かれていました。大きめで、男性用かと思われます。(175-185くらいの人にちょうど良さそうです…)スペインサッカーワールドカップ
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