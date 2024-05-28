PUMA プーマ　ジュビロ磐田 半袖トレーニングウェア　ブルー　XO

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♥フォロー割♥ご購入の前にフォローしていただき、『フォロー割希望』とコメントいただけますと、1000円以上の商品を100円お値引きいたします。※ご購入後のお値引きは出来ませんNo.493#ARN294■商品説明■ブランド:プーマカラー:ブルー表記サイズ:XOPUMAジュビロ磐田トレーニングウェア ■採寸■肩幅：約50cm身幅：約55cm着丈：約74cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※女性用トルソーは9号を使用しています。■状態■目立った汚れ等はございません(¨̮⋆)プーマのマークに剥がれがございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。✴完璧を求める方はご遠慮下さい✴■その他、注意事項■自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 ※ご覧のブラウザーによって実際の色と多少違う場合がございます。 ☆.。.:*プロフィール.:*・°☆ 必ずお読みになって下さい。配送や値下げ交渉等を記載しております。古着、USED、レディース、メンズ、キッズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、クツ、カバン、帽子、小物類など色々と扱っております。✴こちらからどうぞご覧下さい✴ ↓ ↓ ↓ ↓ #Rimona丈...半袖