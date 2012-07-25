マリナーズ　イチロー　ユニフォーム

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商品詳細
アメリカのお土産でいただき、一度洗濯をしましたが、着る機会がなく眠っておりました。サイズは8です。着丈 約52センチ(後ろが数センチ長いです)身幅 約39センチ野球チーム···大リーグ・MLBMARINERS種類···ユニフォーム★自宅保管となりますので、ご了承ください。★他にも出品しており、まとめてご購入の場合はお値引きさせていただきますので、ご相談ください。★年に数回フリマにも出品していますので、ご購入の前にご確認ください。
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