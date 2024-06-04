パルマ A.C　ユニフォーム ほつれあり

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商品詳細
イタリア セリエＡパルマPARMAAC中田英寿元選手が在籍したチームのユニフォームです。裾部分に一部ほつれあり。(写真7枚目）一部小さなシミあり。(写真9枚目）中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。メーカー チャンピオン ChampionサイズL着丈 約72cm身幅 約56cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。サッカー観戦、部活動、普段着やコレクションとしていかがでしょうか?サッカー スポーツ ウェア ユニフォーム レプリカ ワールドカップ イタリアセリエＡ 日本代表 中田英寿 w杯レトロ レア 希少 入手困難
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