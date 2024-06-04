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パルマ A.C　ユニフォーム ほつれあり
商品番号 N33809874493
商品名

パルマ A.C　ユニフォーム ほつれあり
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア　セリエＡパルマPARMAAC中田英寿元選手が在籍したチームのユニフォームです。裾部分に一部ほつれあり。(写真7枚目）一部小さなシミあり。(写真9枚目）中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。メーカー　チャンピオン　ChampionサイズL着丈　約72cm身幅　約56cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。サッカー観戦、部活動、普段着やコレクションとしていかがでしょうか?サッカー　スポーツ　ウェア　ユニフォーム　レプリカ　ワールドカップ　イタリアセリエＡ　日本代表　中田英寿　w杯レトロ　レア　希少　入手困難
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