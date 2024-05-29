書道・習字用品···硯硯若田硯 竜山作若田硯（長崎・対馬）です。椿竜山さんの作硯です。この硯は鉄分が多いのか、ゴリゴリと抜群によく磨れますね。若田硯は紫式部が使っていたと言われる硯です墨が吸い付く様に滑らかにすれ、磨墨力高く、撥墨します。墨色がとても良く、とてもよい線が書けると思います。離墨も良いです。かな、画にいづれにも良いです。特に、濃中墨・茶系のかな、日本画、水墨画には抜群だと思います。紫式部が使っていた伝説があって、かなに良いってよく出来た話ですね。サイズ：18×12×2.3



B0962 竜山作 【対馬若田石硯】 若田硯 書道具／状態いい美品 ...



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