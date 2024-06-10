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Hey!Say!JUMP クリアファイル 公式写真 その他グッズ まとめ売り
商品番号 P20377981535
商品名

Hey!Say!JUMP クリアファイル 公式写真 その他グッズ まとめ売り
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hey!Say!JUMP集合公式写真124枚、クリアファイル7枚、チケットファイル1枚、写真集、WhiteLove特典のノート、ステッカー、バングル、絆創膏、応募用紙（応募期間終了）、ワクワク学校キーホルダー、紋章のセットです。バングルは1度開封しております。DEAR.のクリアファイルは開封済みで外袋無し。公式写真は購入後、スリーブに入れ、暗所にて保管しておりましたが、古いものもある為、多少の日焼けなどはご了承ください。また、素人保存の為神経質な方は御遠慮ください。#HeySayJUMP#山田涼介#知念侑李#中島裕翔#岡本圭人#有岡大貴#伊野尾慧#髙木雄也#八乙女光#薮宏太
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