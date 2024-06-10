YAMAHA Pacifica112V BLACK エレキギター

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YAMAHAヤマハPacifica112Vblackブラックエレキギターご覧頂きありがとうございます。本体、説明書、ハードケース、ストラップ、アーム、六角レンチ、おまけ本のセットです。新品を購入しましたがメインで使用しているものがあるため弾く機会がなく出品します。ボディには保護シールを貼ったままで細かい擦れ等はありますが目立つ傷みはありません。弦は交換が必要です。YAMAHAのパシフィカはネックも細く持ちやすく弾きやすい為、初心者にもかなりオススメできます。~同梱品~①説明書②六角レンチ③トレモロアーム④ピック(ホワイト)⑤ストラップFender®2\"Black/Yellow/Red⑥SKBSCFS6セミハードケースおまけ*100個のフレーズを弾くだけで飛躍的にギターが上達する本(CD付)即購入◎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#ヤマハ#YAMAHA#パシフィカ#PACIFICA#エレキギター#ぼっちざろっく