阪神タイガース帽子 (2016年春季キャンプ限定)

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商品詳細
阪神タイガース2016年春季キャンプ限定サイズ:フリー(56~60cm)【未使用】です。一度も使用したことがなく、ずっと保管しておりました。よろしくお願いします。野球チーム···阪神タイガース種類···野球帽#プロ野球#野球#セ・リーグ#阪神タイガース
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