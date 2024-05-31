プリンステニスラケットバッグ

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オールインワンか、別バッグとの２刀流か？合宿への参加スタイルで ...



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もう普通のラケバに飽きてるんじゃない？ テニスとの『余裕ある ...



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ごく普通のラケバじゃん！いやいやじつは中身で勝負。移動プレーヤーが ...



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4年前に1ヶ月程度使用した物です。その後、室内で保管していました。プリンスの大型（15本用）バッグですので、着替えやシューズなど沢山入り便利です。状態は写真でご確認ください。中古品ですので、小さなキズ等はご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。