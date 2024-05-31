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プリンステニスラケットバッグ
商品番号 J34370496883
商品名

プリンステニスラケットバッグ
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前に1ヶ月程度使用した物です。その後、室内で保管していました。プリンスの大型（15本用）バッグですので、着替えやシューズなど沢山入り便利です。状態は写真でご確認ください。中古品ですので、小さなキズ等はご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message844427.html
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