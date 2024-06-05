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22cm ディアドラ テニスシューズ オールコート　ブラック
商品番号 U67750044292
商品名

22cm ディアドラ テニスシューズ オールコート　ブラック
ブランド名 ディアドラ
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディアドラテニスシューズSPEEDCOMPETITION5+WAGオールコートレディースガールズご覧いただきありがとうございます。試し履きしたところ小さかったので、そのまま保管しておりました。この機会に出品します。若干のスレや汚れがありますが、使用感なくほぼ新品に近いと思います。インソールも綺麗な状態です。他に23センチのオムニコート用も出品しております。どうぞよろしくお願いします。他のサイトにも出品しております、売り切れの際はご容赦ください。【商品説明】■対応サーファース：オールコート■カラー：ブラック×バイオレット(8366)■サイズ：22.0cm■アッパー：合成繊維■アウトソール：ゴム底■定価：15,400円（税込）スピードを求める部活生向けに開発されたspeedcompetitionは多くのアスリートからも支持される名品。フットワーク時、プレーヤーの力をダイレクトにコートに伝えるため、地面に近い設定に。360度コートを駆け回るアグレッシブなプレーヤーにおすすめの一足。使用頻度の高い部活生の為に優れたアッパーを採用。切り返しの際に体重がかかる外側に樹脂補強を施し安定性が向上。さらに素早い切り返しが可能になりました。対応コート···オールラウンドサイズ···22〜22.5cm性別···レディース
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