【L】Kappa ユトレヒト　ゲームシャツ・レプリカユニフォーム　黒、オレンジ

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KappaFCユトレヒト ゲームシャツ・レプリカユニフォーム 黒、オレンジLサイズあまり見かけることのないレアな商品です。中古で購入しましたが、サイズが合わず、着用する事なく保管しておりました。かなり綺麗な状態ですので、まだまだ着ていただけると思います。※あくまで古着であることをご理解ください。★おまとめでのご購入の場合は、セットのお値引きも検討いたしますので、コメントにてご相談ください。サイズ:YXXXL(Lサイズ相当)着丈:72cm、身幅:50cm(平置き採寸です)カラー···オレンジ丈···半袖リーグ···その他種類···シャツサイズ···LKappaカッパ PHANOSエールディヴィジ FCユトレヒトレプリカユニフォーム ゲームシャツ藤田俊哉 高木善朗 前田直輝サッカー フットサルトレーニングウェア トレーニングシャツL黒、ブラック、オレンジ希少 レア