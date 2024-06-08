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【L】Kappa ユトレヒト　ゲームシャツ・レプリカユニフォーム　黒、オレンジ
商品番号 B96625612388
商品名

【L】Kappa ユトレヒト　ゲームシャツ・レプリカユニフォーム　黒、オレンジ
ブランド名 カッパ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KappaFCユトレヒト　ゲームシャツ・レプリカユニフォーム　黒、オレンジLサイズあまり見かけることのないレアな商品です。中古で購入しましたが、サイズが合わず、着用する事なく保管しておりました。かなり綺麗な状態ですので、まだまだ着ていただけると思います。※あくまで古着であることをご理解ください。★おまとめでのご購入の場合は、セットのお値引きも検討いたしますので、コメントにてご相談ください。サイズ:YXXXL(Lサイズ相当)着丈:72cm、身幅:50cm(平置き採寸です)カラー···オレンジ丈···半袖リーグ···その他種類···シャツサイズ···LKappaカッパ　PHANOSエールディヴィジ　FCユトレヒトレプリカユニフォーム　ゲームシャツ藤田俊哉　高木善朗　前田直輝サッカー　フットサルトレーニングウェア　トレーニングシャツL黒、ブラック、オレンジ希少　レア
http://narcologia.ru/goods/marshal725980.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic899837.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant317482.html
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