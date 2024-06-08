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- セール中 DALPONTE ウィンドブレーカーセットアップ
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商品詳細
丈···長袖、長ズボンサイズ···M色…ネイビーウィンドブレーカーのセットアップです。スポーツウェアとして着用していただけます。内側はメッシュ素材です薄手なので動きやすいですトップス平置き採寸身幅56㎝丈70㎝袖丈約63㎝ズボン平置き採寸ウエスト 38㎝〜47㎝（ゴム、紐付きなので調節可能です）総丈 97㎝
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http://narcologia.ru/goods/calling350450.html
http://narcologia.ru/goods/traverse366726.html
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