お値下げ♪［新品］プリンス テニスシューズ　TOUR PRO LITE

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商品詳細
カラー···レッドサイズ···25.5cm対応コート···オールラウンド性別···レディースメンズ兼用購入したまま保管していて、写真を撮るために箱からだしました。発送時は靴の箱にラベルを貼って送ります。#プリンス#PRINCE#テニスシューズ#男女兼用#ユニセックス#レッド#赤#オールコート
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