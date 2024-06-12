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アディダス フットサル ウエア ユニフォーム Lサイズ　値下げ
商品番号 C98325606632
商品名

アディダス フットサル ウエア ユニフォーム Lサイズ　値下げ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

コメントなし、即購入OKです！※購入前に商品説明、サイズ確認、プロフィール等をお読みください。※すべて送料込みの値段となります。　【説明】■状態ランク：B【S】新品未使用【A】ダメージ無し、超美品【B】多少の使用感、美品【C】程よい状態、普通【D】まだまだ使える使用感【E】かなり使用感■カラーホワイト■サイズ表記：L■注意点出品している商品はUSED品になります。新品もありますが自宅保管ということをご理解ください。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。■写真写真はすべて現物を自分で撮影したものです。同じ色合いになるよう撮影しておりますが光の具合いなどの関係で多少の違いが出てくる場合もございます。ご理解ください。※着画はお断りしております#サッカー#アディダス#adidas#アディダスサッカー#値下げ
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