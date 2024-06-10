ケビン・ピラー選手直筆サインボール(日米野球)

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商品詳細
野球チーム···大リーグ・MLB現アトランタ・ブレーブスケビン・ピラー外野手の直筆サインボールです。2018年の日米野球時に客席投げ込みにて入手しました。当時はトロント・ブルージェイズ所属でした。目立った傷・汚れ等はありません。よろしくお願い致します。
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