阪神タイガース　パインアレ　タイヨウノカンカン

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商品詳細
新品未開封のパインアレ2個と中身無し阪神百貨店限定タイヨウノカンカンタイガースバージョン2個です。タイヨウノカンカンは中のクッキー食べているので無いです。錆びるかもしれないので中身洗わずそのままの状態で発送致します。暫くお値下げ出来ないです。#パインアレ#タイガース#阪神タイガース#タイヨウノカンカン#パインアメ#阪神
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