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阪神タイガース　パインアレ　タイヨウノカンカン
商品番号 Q81974186504
商品名

阪神タイガース　パインアレ　タイヨウノカンカン
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,507 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封のパインアレ2個と中身無し阪神百貨店限定タイヨウノカンカンタイガースバージョン2個です。タイヨウノカンカンは中のクッキー食べているので無いです。錆びるかもしれないので中身洗わずそのままの状態で発送致します。暫くお値下げ出来ないです。#パインアレ#タイガース#阪神タイガース#タイヨウノカンカン#パインアメ#阪神
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