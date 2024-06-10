阪神タイガースリーグ優勝　関西ダービークライマックスシリーズ優勝

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商品詳細
阪神タイガースリーグ優勝 関西ダービークライマックスシリーズ優勝ＳＭＢＣ日本シリーズ阪神タイガース、オリックス・バファローズ決定！阪神タイガースリーグ優勝記念なんば線シリーズ『なんば線シリーズ記念乗車券＆入場券セット』SMBC日本シリーズへ甲子園球場を本拠地とする阪神タイガースと京セラドーム大飯を本拠地とするオリックス・バファローズが進出した、なんば線シリーズを記念遠方の方、記念に残したいファンの方いかがでしょうか？※メルカリ規定で乗車券は、使用済とさせて頂きます。ご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。#阪神タイガース#オリックスバファローズ#日本シリーズ#なんば線シリーズ#関西ダービー#プロ野球#記念セット#ARE
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