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パワークッションソニケージ3メンGC
商品番号 W91986701721
商品名

パワークッションソニケージ3メンGC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！【商品説明】・ヨネックステニスシューズ・ブラック/ライムグリーン・22.0cm・クレー・砂入り人工芝コート用・定価13,200円・新設計デュラブルスキンが更なる柔軟性と素早いフットワークを実現します。【商品の状態】体育館で2時間程度1回のみ使用。サイズが合わなかった為、出品します。
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