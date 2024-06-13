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Kappa サッカー　フットサル　シャツ
商品番号 T43123324710
商品名

Kappa サッカー　フットサル　シャツ
ブランド名 カッパ
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

サイズ:L着丈:約75cm身幅:約56cmあまり目立たない程度の薄ジミがあります。自宅保管しているused品ですので神経質な方はご遠慮ください。#サッカー　#フットサル　#ゲームシャツ　#練習着　#kappa#L#カッパ　#古着　#90s#ロゴ　#ロゴテープ　#ストライプ　#メンズ　#Vネック　#半袖　#ウェア
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