Kappa サッカー　フットサル　シャツ

サイズ:L着丈:約75cm身幅:約56cmあまり目立たない程度の薄ジミがあります。自宅保管しているused品ですので神経質な方はご遠慮ください。#サッカー #フットサル #ゲームシャツ #練習着 #kappa#L#カッパ #古着 #90s#ロゴ #ロゴテープ #ストライプ #メンズ #Vネック #半袖 #ウェア



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