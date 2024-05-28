プリンス Prince テニスシューズ 24.5cm 新品未使用品

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商品詳細
メーカー：プリンス(Prince)品番：DPS015オールコート用サイズ··：24.5cm色：白×ネイビーオールコート用のテニスシューズ24.5cmです。サイズを間違えて購入してしまったため出品します。◆値下げ交渉不可で出品しております。 (こちらの都合で値下げすることはあります)◆即購入OKです。不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします(^-^)
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