最終価格　祝！WBC MVP 大谷翔平選手ダブルコインフォトミント

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商品詳細
限定数量20233大会ぶりに王座を奪還し、日本中に熱狂と感動を巻き起こしたWBC日本代表MVP大谷翔平選手の記念グッズが登場！！撮影のために開封いたしましたが、化粧箱からも出しておりません。コレクションにいかがでしょうか？ご質問があればお気軽にお申し付けください。MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約33.02ｘ40.64cmコイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入りWBCMVP大谷翔平憧れを超えた侍たち
http://narcologia.ru/goods/choice974585.html
http://narcologia.ru/goods/assessor73903.html
http://narcologia.ru/goods/assessor891003.html
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