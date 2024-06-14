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最終価格　祝！WBC MVP 大谷翔平選手ダブルコインフォトミント
商品番号 Y56226119324
商品名

最終価格　祝！WBC MVP 大谷翔平選手ダブルコインフォトミント
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定数量20233大会ぶりに王座を奪還し、日本中に熱狂と感動を巻き起こしたWBC日本代表MVP大谷翔平選手の記念グッズが登場！！撮影のために開封いたしましたが、化粧箱からも出しておりません。コレクションにいかがでしょうか？ご質問があればお気軽にお申し付けください。MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約33.02ｘ40.64cmコイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入りWBCMVP大谷翔平憧れを超えた侍たち
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