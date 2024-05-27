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WBC 侍ジャパン 大谷翔平 16 MVP 優勝記念　ブロンズコインカード
商品番号 F98543022255
商品名

WBC 侍ジャパン 大谷翔平 16 MVP 優勝記念　ブロンズコインカード
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【祝　優勝】2023WBC大谷翔平選手（二刀流）コインカード日本郵便オリジナルデザイン2023WORLDBASEBALLCLASSIC™の舞台でかけるWBC選手の写真を使用したプレイヤーグッズMADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約10.2x15.2cm素材：コイン：約φ3.9cmブロンズアクリルディスプレイ#キーホルダー#帽子#キャップ#キーチェーン#ガチャガチャ#タオル#カンフーバット#缶バッチ#大谷翔平#ダルビッシュ#甲斐#高橋#大城#松井#戸郷#佐々木#山本#今永#松井#栗林#湯浅#大勢#宮城#宇田川#伊藤大海#甲斐#源田#中村#牧#山田#山川#周東#岡本#近藤#吉田#ヌートバー#大城#レプリカ#ユニフォーム#うちわ#応援#バット#パーカー
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