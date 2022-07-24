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ソフトボール上野由岐子選手　直筆サインボール
商品番号 J85395587425
商品名

ソフトボール上野由岐子選手　直筆サインボール
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボールは新品です　ケース付きです地元の試合に来た時に直接サインをいただきました。
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