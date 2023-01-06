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選手・監督名入りネームナンバーキャップ　 大谷翔平　♯16
商品番号 V68960967539
商品名

選手・監督名入りネームナンバーキャップ　 大谷翔平　♯16
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

【2023WBC優勝記念】選手・監督名入りネームナンバーキャップ　大谷翔平　♯16新品未使用未開封品侍ジャパンミズノ社ミズノ製品ですので、作りや刺繍がしっかりしています。
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