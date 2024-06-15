【養老モデル☆美品】ミズノ プロ 920 アイアン DG 95 S200 5本

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商品詳細
その他のメンズクラブも出品しております。下記↓をクリックしてご覧下さい。#keimensgolf☆MIZUNOPRO920アイアン5本セット‼☆大型ヘッドでやさしい軟鉄鍛造「ミズノプロ920アイアン」【メーカー】MIZUNO (ミズノ)【モデル】MizunoPro920養老モデル (Y刻印あり)【性別】 男性用 メンズ【利き腕】右【シャフト】DynamicGold95 (ダイナミックゴールド)【フレックス】S200【セット内容】アイアン：6・7・8・9・Pw5本セット【状態】中古【商品情報】ダブルポケットキャビティ構造で、やさしさと飛距離を追求。大型ヘッドにもかかわらず、軟鉄鍛造らしいソフトな打感を味わえるアイアン!!!適度な飛距離性能を求めつつ、アイアンならではのソリッドな手応えを求めるゴルファーにとっては、非常に満足度の高いアイアンです。どんなゴルファーに向いているのか？・大きめのヘッドを好む中・上級者・ミスに対するやさしさを求める人・ヘッド素材と打感にこだわるゴルファー【外観状態】☆通常使用に伴う小傷等ございますが、プレーに影響を及ぼすような欠陥などはなく、まだまだお使い頂けます。☆多少小傷はありますが綺麗な状態だと思います。☆グリップもそのままご使用頂けます。☆画像にてご判断ください。【清掃】クラブは、一本一本丁寧に除菌シートでクリーニングしております。【梱包】ヘッド部分をプチプチで巻き、ゴルフ専用ダンボールに入れ発送します。直接ヘッド同士が当たらない様に梱包させて頂きます。【その他】※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。※すり替え等防止の為、返品、交換等はお受けしておりませんが、受け取り評価前に使用できないような欠陥がありました場合は、誠実に対応させて頂きます。クラブセットゴルフセット中級者上級者競技志向種類...アイアン利き手...右対象...メンズ
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