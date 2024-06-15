レア！　ノーランライアン　エンゼルス球場配布ボブルへッド

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エンゼルススタジアムで配布された、大投手ノーランライアンのボブルヘッドです。メッツ、エンゼルス、アストロズ、レンジャースと4球団に亘り、数々の記録を達成されました。陶器製、18センチ。人形は一度も飾る事無く、暗所にて箱に入れたまま保管しておりました。ただ、足のかかとの部分に、若干の破損後があります。(5枚目写真)購入した時からのものですが、人形自体には影響はございません。人形は美品です。箱付き。箱は経年で、少し傷みがあります。写真の画像をご覧いただいた上で、ご購入のご判断をお願い致します。★シーズン最多奪三振記録・通算最多奪三振記録保持者。現在はヒューストン・アストロズのエグゼクティブ・アドバイザーを務めている。野球殿堂入り（1999年）●生涯成績勝利数 324奪三振5714(歴代１位)防御率3.191999年野球殿堂入り最優秀防御率：2回（1981年、1987年）最多奪三振：11回（1972年-1974年、1976年-1979年、1987年-1990年）※歴代2位、ウォルター・ジョンソンの12回に次ぐワールドシリーズ優勝：1回（1969年）ノーヒットノーラン：7回（歴代最多、2位はサンディー・コーファックスの4回）MLBオールスターゲーム選出：8回通算奪三振：5714（歴代1位）※2位はランディ・ジョンソンの48753000奪三振：1980年7月4日（33歳）※歴代最年少シーズン奪三振：383（歴代8位）※20世紀以降ではサンディ・コーファックスの382を更新フィギュア種類コレクションフィギュアジャンル（スポーツ選手）野球野球チーム大リーグ・MLB野球チーム···大リーグ・MLB