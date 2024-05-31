エピックMAX LS 9.0 アッタス　ダース　6SX

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キャロウェイ エピックLS9.0°アッタスダース6ＳＸヘッドカバー有りゴルフパートナーで購入しました。弾道が高過ぎて困ってる人はジャストフィットかと。今月中に売れなければゴルフパートナーに売ろうかと考えてます。アッタスダースについての説明はネット参照。USTmamiya『手元しなりの追求』ATTAS史上初の中元調子歴代ATTASシリーズの剛性を検証し、クセのない振り心地はそのままに、手元しなりを追求した12代目ATTASDAAAS。手元部分よりもグリップ下付近を軟らかくしならせることで、手元系シャフトよりもしなりを感じる設計に。ダウンスイングの際、自然にタメを作ることができ、打ち急ぐことなく安定した弾道を実現しました。『ロートルクへの追求』ヘッドのポテンシャルを新たな次元へロートルクを追求するために、使用する素材を見直し、過去の叩き系シャフトで使用した素材よりも粘りのある素材を採用。さらに先端部には「トレカM40X」を採用することで高弾性の弾き感も演出。また「トレカM40X」の配置を変え、トルクを抑えるテクノロジー「S.T.T（StrikeTorqueTechnology)」を新たに開発。慣性モーメントの大きいヘッドで見られるブレを軽減し、ヘッド本来のポテンシャルをさらに引き出します。写真を良く確認していただき、中古品にご理解いただける方、よろしくお願い致します。NC.NRでお願いします。商品の状態は画像にてご確認ください。特に気になる点はございませんが、中古にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。ご検討よろしくお願いいたします。キャロウェイエピック LSATTASDAAAS1w種類···ドライバー、シャフト利き手···右