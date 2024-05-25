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ミナペルホネン ハンドメイド トートバック　パッチワーク
商品番号 K38625093673
商品名

ミナペルホネン ハンドメイド トートバック　パッチワーク
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミナペルホネンの生地を使用。部分的にパッチワークしまして、刺繍をしました。★裏面コーデュロイ風の生地、茶色エンボス加工が水濡れ摩擦等により消える可能性があります。黄色のミナのリネン生地ネップが多かったのでお写真で確認して下さい。ハンドメイド品と言う事と以上の事をご理解頂ける方のご購入を、お待ちしております。★size縦約30×33cm持ち手約55cm内ポケット1つ。カラー...イエロー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...リネン形...トートバッグミナペルホネン草間彌生あちゃちゅむニコアンド ナタリーレテヒグチユウコオシャレ雑貨 布製北欧雑貨北欧暮らしの道具店キッチュ雑貨中川政七商店リンネル無印良品 丁寧な暮らしナチュラル雑貨韓国雑貨プープレアッシュペーフランスお好きな方
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