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リバティ・ラミネート・ベッツィ　ファスナーポーチ
商品番号 A57718855660
商品名

リバティ・ラミネート・ベッツィ　ファスナーポーチ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 290,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄ご覧下さりありがとうございます。リバティ・ベッツィ・ミルクティ　ラミネートファスナーポーチサイズ　縦22×横25×マチ8cm　　　　　25cmファスナー使用少し大きめのファスナーポーチです手作りにご理解のある方宜しくお願い致します。リバティ　ベッツィ　ラミネート　ファスナーポーチ　ハンドメイド
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