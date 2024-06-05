ハンドメイドガーゼハンカチ fuwara 8重 かば ハート

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商品詳細
種別···ハンカチ・手ぬぐい柄・デザイン···プリント（ロゴなど）⚠️おまとめ申請される方はプロフをご覧頂きご依頼下さい。よろしくお願い致します☆ご覧頂きありがとうございます。fuwaraの6重ガーゼとダブルガーゼを合わせて8重でお作りしたハンドメイドのハンカチです。洗うたびにふわふわになります。◕‿◕。【サイズ】(多少誤差あり) 約22×22【素材】 表:ダブルガーゼ 裏:6重ガーゼ(fuwara)返し口は手縫いで閉じています。お洗濯は、手洗いかネットに入れてして頂き形を整えて干して下さい。丁寧にお作りしておりますが、素人のハンドメイドにつき、生地のヨレや縫い目のズレなどご理解頂けたら幸いです。#ミィのハンドメイド↑販売中のみ表示に☑して頂くと出品中のハンドメイドがご覧になれます。#ミィのオーダーページ↑オーダーご希望の方はこちらから。こちらも☑して頂くと一番最後にオーダーページあります(^^)よろしくお願いします♪
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1点のみ出品 fuwara 6重ガーゼ ハンカチ タオル ☆537 | libbybellart.com
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