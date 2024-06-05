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オーダー受付　靴と猫②　ご予約ページ　10/22
商品番号 D52699557261
商品名

オーダー受付　靴と猫②　ご予約ページ　10/22
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 33,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊10/22靴と猫②ハンドメイドオーダー、受付しております。製作に、1～3カ月ほど頂いております。お待ち頂ける方のご注文お願い致します。⚠オーダー頂きました、パネルのキャンセル不可。ご了承願います。ご注文後のキャンセルは、固くお断り致します。お好みのパネルをコメントよりお知らせ下さい。専用お作りします。専用ページより、お作りするものをお知らせ下さい。パネル在庫　各1枚●パネルのみ　1枚　300円●フラットポーチ★片面パネル　1100円★両面パネル　1350円オプション片側Dカン　50円両側Dカン　100円●フラットポーチ　持ち手付き★片面パネル　1250円★両面パネル　1500円●スマホポーチ★片面パネル　16.5㎝×13㎝　　1200円★片面パネル(大)　20㎝×13㎝　1300円オプションスナップボタン　100円●ハンドタオル★片面パネル　　　570円●ウォールポケット★2連　　1500円★3連　　1800円⚠2連が値上がりとなります。　　ご了承願います。＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊製作一覧は、こちらから検索できます。⬇️⬇️⬇️⬇️#Kaoパネル製作＃トートバッグ＃ミニトートバッグハンドメイド＃ランチバッグ＃お散歩トートバック＃パネル生地＃レア生地＃猫＃帆布トート＃フラットポーチ＃トイプードル＃犬＊＃ハンドメイド＃チワワ＃ヨーキー＃シーズー＃キャバリア＃ブラックチワワ
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