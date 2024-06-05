オーダー受付　靴と猫②　ご予約ページ　10/22

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＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊10/22靴と猫②ハンドメイドオーダー、受付しております。製作に、1～3カ月ほど頂いております。お待ち頂ける方のご注文お願い致します。⚠オーダー頂きました、パネルのキャンセル不可。ご了承願います。ご注文後のキャンセルは、固くお断り致します。お好みのパネルをコメントよりお知らせ下さい。専用お作りします。専用ページより、お作りするものをお知らせ下さい。パネル在庫 各1枚●パネルのみ 1枚 300円●フラットポーチ★片面パネル 1100円★両面パネル 1350円オプション片側Dカン 50円両側Dカン 100円●フラットポーチ 持ち手付き★片面パネル 1250円★両面パネル 1500円●スマホポーチ★片面パネル 16.5㎝×13㎝ 1200円★片面パネル(大) 20㎝×13㎝ 1300円オプションスナップボタン 100円●ハンドタオル★片面パネル 570円●ウォールポケット★2連 1500円★3連 1800円⚠2連が値上がりとなります。 ご了承願います。＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊製作一覧は、こちらから検索できます。⬇️⬇️⬇️⬇️#Kaoパネル製作＃トートバッグ＃ミニトートバッグハンドメイド＃ランチバッグ＃お散歩トートバック＃パネル生地＃レア生地＃猫＃帆布トート＃フラットポーチ＃トイプードル＃犬＊＃ハンドメイド＃チワワ＃ヨーキー＃シーズー＃キャバリア＃ブラックチワワ