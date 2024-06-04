印傳合切袋「小桜｜ハンドバッグ/甲州印伝/信玄袋/合切袋/巾着

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印傳合切袋「小桜｜こざくら」No.94（紺）印傳屋/ハンドバッグ/甲州印伝/信玄袋/合切袋/巾着中古ですが、未使用品です。全体綺麗です。傷と汚れがないです。【印傳｜いんでん】印傳（印伝）とは鹿革をなめし加工した工芸品の総称です。現在では袋物や財布などの小物製品が主流の印傳ですが、古くは柔らかく丈夫な鹿革の特性を活かし「武具」や「火消装束」などにも多く使われていました。【印傳｜名前の由来】鹿革の加工技術は印度（インド）より伝わったとされ、印度伝来（いんどでんらい）を略して『印傳』と呼ぶようになりました。【漆付け｜うるしづけ】印傳の代表的な技法は漆付けです。甲州印傳は無地染した鹿革に漆で絵柄を描いていますが、祭用品として多く普及している江戸印伝の袋物は鹿革に「小紋柄」を染色し、その上に粒状の漆を載せているのが特徴です。※江戸や甲州は生産地を意味しています。【合切袋｜がっさいぶくろ】合切袋とは身のまわりの小物を一切合切（いっさいがっさい）入れられる袋で日本伝統の手提げ袋です。『信玄袋』や『巾着袋』と呼ぶこともあります。【仕様】■表 地：印傳（鹿革漆付）■サイズ（概略寸法）縦27ｃｍ×横21ｃｍ■紐通し：Pコキ（2つ穴/二本釘）■内ポケット×１【ご注意】■製品により色の濃淡などに若干の違いが生じます。予めご了承ください。■お客様がご使用なさっているモニターなど環境の違いにより「色映り」に差異が生じる場合がございます