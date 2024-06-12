グレッチ ストラップ

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商品詳細
グレッチのギターストラップです。使用感はあると思いますが目立つ傷や汚れはないと思います。弦はオマケとして付けます。中古品になりますので美品をお求めの方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/flight653528.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire959389.html
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