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グレッチ ストラップ
商品番号 D39697833061
商品名

グレッチ ストラップ
ブランド名 グレッチ
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレッチのギターストラップです。使用感はあると思いますが目立つ傷や汚れはないと思います。弦はオマケとして付けます。中古品になりますので美品をお求めの方はご遠慮ください。
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