カウチソファー 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング ポケットコイル 高反発

【サイズ】幅125-156x奥行61-90x高さ26-70(座面高26)cm【素材】ウレタンフォーム、ポリエステル100％【重量】約17.4kg【3箇所のリクライニング仕様】右肘・左肘・背もたれの計3箇所にリクライニングギアを付けました。背部肘部は6段階のリクライニングができ、シーンに合わせて細かな変形が可能です。【ソファ暮らしをもっと快適に】人の数だけくつろぎ方がある。このソファは様々なくつろぎ方に対応する変幻自在な2人掛けソファです。【心地良い硬さをつくる3層構造】ボリュームのあるウレタン、ピュアウレタン、肌に近い上層の真綿の三層構造で底付き感のない快適な座り心地を実現。一番下にSバネを入れることで、しっかりと座面を支えてくれます。商品サイズ(cm):ソファー形式:幅約131*奥行き約62*高さ約71。ソファベット形式:幅約160*奥行き約91*高さ約27。梱包サイズ(cm):幅約129*奥行き約62*高さ約29。重量:約16.8kg。素材:ベロア、高密度ウレタン、ウレタン、ポケットコイルスプリング、スチールパイプ、天然木機能:アーム、背もたれ3箇所5段可動、木製脚取り外し可能です。柔らかいベロアはお肌に優しく、春夏秋冬通用でき、お部屋に高級感を演出します。



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