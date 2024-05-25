★Vitra／ヴィトラ★Tip Ton／ティプトン チェア★2脚セット★ブルー★

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人気のvitra／ヴィトラティプトンチェアの出品です。カラー ： ブルーデザイン面、機能面のどちらにおいてもこれまでにない革新的なチェアです。耐久性があるプラスチック製で、椅子に座った時、身体の体重移動により姿勢を安定させながら前傾することができます。座面が先端（Tip）にむかって9度傾くことからティプトンと名付けられました。一般的なオフィスチェアのような複雑なメカニズムを搭載せずとも、椅子の先端を傾斜させたデザインにすることで前傾機能を実現しました。2010年、世界有数の工科大学であるETHZurichの研究により、前方に傾斜する座り方が身体への負担を軽減し、血液の循環を促し、集中力を高める効果があることが明らかになりました。ティプトンは頑丈で経済的なプラスチックを用い、オフィスや自宅のリビング、学校、公共スペースなどあらゆる空間に馴染み、様々な目的に対応する多様性があります。耐久性があり、軽量で、100％リサイクルが可能な一体成型のポリプロピレン製です。スタッキング機能も兼ね備え、最大4脚まで積み重ねることができます。参考価格 66,000円（2脚）外形 ： W509XD555XH786mm座面 ： H462mm脚部下部に若干の汚れがあります。若干の汚れや小キズなどありますが全体的に綺麗で良い状態です。是非この機会にご検討ください。◆発送◆発送先によって送料を頂く商品もございます。コメント欄にて発送先を教えて頂ければスムーズにお取引きできると思います。◆注意事項◆送料無料の商品ですが、北海道、九州へお届けを希望された場合、送料が別途2,000円かかります。沖縄、離島へのお届けはできません。