カリモク60 Kチェア ワンシーター黒

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商品詳細
※配送方法を変更して値下げしています。ご自身での組立をいただける方でお願い致します。2010年頃購入したものです。部屋のインテリアのような使い方で日頃はあまり座らず、写真6,7枚目のような小傷はありますが、目立った傷や劣化はないと思います。シートの割れもありません。分解して宅急便での発送を予定しています。ご自身での組立をいただく形でのご理解の上、ご検討をお願い致します。組立説明書、取扱説明書もお付けします。気になる点がありましたらご質問ください。カラー···ブラック
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