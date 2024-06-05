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カリモク60 Kチェア ワンシーター黒
商品番号 Y44704847121
商品名

カリモク60 Kチェア ワンシーター黒
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 12,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※配送方法を変更して値下げしています。ご自身での組立をいただける方でお願い致します。2010年頃購入したものです。部屋のインテリアのような使い方で日頃はあまり座らず、写真6,7枚目のような小傷はありますが、目立った傷や劣化はないと思います。シートの割れもありません。分解して宅急便での発送を予定しています。ご自身での組立をいただく形でのご理解の上、ご検討をお願い致します。組立説明書、取扱説明書もお付けします。気になる点がありましたらご質問ください。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/diamond250158.html
http://narcologia.ru/goods/procurement475933.html
http://narcologia.ru/goods/providence293694.html
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