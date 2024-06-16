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ロイヤルガーデン　ティーポット　カップ＆ソーサー
商品番号 X77347071245
商品名

ロイヤルガーデン　ティーポット　カップ＆ソーサー
ブランド名 ロイヤルアーデン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラス/カップ/酒器···コーヒーポット/ティーポットご覧頂き大変ありがとうございます。ロイヤルガーデンティーポットとカップ\u0026ソーサーになります。1、2回使用して保管しておりました。ティーポット画像にありますように、目立たない程度の汚れのような部分がございますが購入した当初から付着しておりました。それ以外は、全体的に綺麗な状態です。ご理解頂けます方の購入をお願い致します。尚、点検はしておりますが、見落としなどございましたらご了承ください。
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