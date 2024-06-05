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ニトリ　３人用　ソファー
商品番号 K23854671290
商品名

ニトリ　３人用　ソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 23,921 円
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商品詳細

傷・汚れに強い合成皮革3人用ソファNシールド幅195×奥行97×高さ86cmカラー...ブラック
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