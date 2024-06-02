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ソファー3人掛1点　ソファー2掛2点　汚れはなく新品に近いです。
商品番号 W57284745695
商品名

ソファー3人掛1点　ソファー2掛2点　汚れはなく新品に近いです。
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト
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