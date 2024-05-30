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古道具 アンティーク　テーブル
商品番号 P17574956342
商品名

古道具 アンティーク　テーブル
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古道具やさんにて購入したしたものです。気に入って使っていましたが、断捨離と来年引越し予定でも、あるので、こちらは手放します。使ってくれる方にお譲りしたいです。【サイズ】テーブルの直径51cm厚み1.8cm高さ69cm※状態は写真の通りです。塗装がもともと剥がれていました。それが味があり良いので気に入っていました。写真5枚目にありますが、釘が出てる部分がございます。これはもともと出ていました。若干のぐらつきもございますが、まだまだ使用できるアンティークなテーブルになります。※直接引き取りに来て頂ける方にお譲り致します。配送の方は別途配送料プラスになります。ご了承下さい。ご質問等ございましたら、メッセージにてご連絡下さい。
http://narcologia.ru/goods/recycling320114.html
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic376137.html
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