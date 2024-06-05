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IKEA NYHAMNソファベッドカバー　ニーハムン　ソファーカバー　イエロー
商品番号 K56666553957
商品名

IKEA NYHAMNソファベッドカバー　ニーハムン　ソファーカバー　イエロー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NYHAMNニーハムンカバー3人掛けソファベッド用、スキフテボーイエローIKEAソファーベッドカバー新しい色に変えたので出品します。オキシクリーンでつけて選択したのでほとんど汚れは落ちてますが、使用していたので多少の汚れはあります。よろしくお願いいたします＾＾
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