IKEA NYHAMNソファベッドカバー　ニーハムン　ソファーカバー　イエロー

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商品詳細
NYHAMNニーハムンカバー3人掛けソファベッド用、スキフテボーイエローIKEAソファーベッドカバー新しい色に変えたので出品します。オキシクリーンでつけて選択したのでほとんど汚れは落ちてますが、使用していたので多少の汚れはあります。よろしくお願いいたします＾＾
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