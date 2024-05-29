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- 【最終値下げしました】カリモク60 ロビーチェア 2人掛けソファ
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商品詳細
カリモク60ロビーチェア 2人掛けソファ5年ほど前に購入しました。引越しに伴い出品します。ペット、タバコなしです。大きな傷や汚れは有りませんが、多少の使用感はありますので、ご理解いただける方の購入をお願いします。(写真では一部黄色く見えますが、照明の関係で色が黄色く見えています。実物は目立つ変色等はありません。)サイズ W1240×D780×H730×SH390カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー調、ミッドセンチュリー、モダン、北欧主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/mythic240135.html
http://narcologia.ru/goods/calling33250.html
http://narcologia.ru/goods/navigate333230.html
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神奈川県横浜市瀬谷区在住｜カリモク60 Kチェア 2シーターオットマン ...
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