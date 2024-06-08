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商品詳細
モモナチュラルのオットマンです。3年前にモモナチュラル店舗で購入しました。定価4万くらいだったと記憶してます。ただし、リビングが想像より狭くなるため、ほぼ未使用で寝室に置いてあっただけ、のような使い方です。ペットもいません。タバコも吸いません。オットマンとしてはほぼ未使用のため、使用感や傷やシミもほぼないです。ただし、あくまでも中古品としてご理解ください。足を外して、段ボールにいれて梱包して送る予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical199701.html
http://narcologia.ru/goods/calling718650.html
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モモナチュラル オットマン Mサイズ 単品-
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