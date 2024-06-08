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モモナチュラル　オットマン　Mサイズ　単品
商品番号 S42625103343
商品名

モモナチュラル　オットマン　Mサイズ　単品
ブランド名 モモナチュラル
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モモナチュラルのオットマンです。3年前にモモナチュラル店舗で購入しました。定価4万くらいだったと記憶してます。ただし、リビングが想像より狭くなるため、ほぼ未使用で寝室に置いてあっただけ、のような使い方です。ペットもいません。タバコも吸いません。オットマンとしてはほぼ未使用のため、使用感や傷やシミもほぼないです。ただし、あくまでも中古品としてご理解ください。足を外して、段ボールにいれて梱包して送る予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical199701.html
http://narcologia.ru/goods/calling718650.html
http://narcologia.ru/goods/ordering685879.html
モモナチュラル　オットマン　Mサイズ　単品
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