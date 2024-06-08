【ブラック】ロフトベッド シングル パイプベッド コンセント付き おしゃれパイプ

商品仕様：素材スチールカラーブラックWF299288AAA商品サイズ幅205（宮に含む209）×奥行104.2×高さ170cm梱包数1梱包サイズ幅104×奥行44×高さ34cm重量（Netweight）44.05kg重量（Grossweight）46.09kg耐荷重約150KG生産国中国組立品/完成品組立品ロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。このくらいのスペースがあると、ソファーなどを配置し、作業スペースや、クローゼットに入り荷物を置くスペースなどに活用することが出来ます。アイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！耐震性に優れているアイアン支柱に木目塗装、天然木材の木目調を忠実に再現。木目とアイアンの組み合わせがビンテージな雰囲気を感じさせるお洒落なデザインです。宮棚に便利な２口コンセント付き。充電したり照明したりすることができます。レイアウトに合わせて宮を左右どちらかを選んで取り付けるこどができます。取り付かなくてもOKです。



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