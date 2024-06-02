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【付属多数】メデリ MEDELI★DD401J★アンプ、ヘッドフォン★電子ドラム
商品番号 B65616437435
商品名

【付属多数】メデリ MEDELI★DD401J★アンプ、ヘッドフォン★電子ドラム
ブランド名 メデリ
特別価格 税込 10,902 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEDELIメデリ製の電子ドラムDD401Jの出品でございます。動作は確認済みです。パッドに多少の打痕はございますが目立った大きなダメージは無い美品です。配送は分解してお送りしますのでご自身での組み立てをお願い致します。付属品多数ございます！・アンプ（フォトジェニックPG-10）シールド付・ヘッドフォン（イヤーパッドに少々の劣化あり）写真10参照・スティック・スティックケースアンプとヘッドフォンを両方付属いたしますので、昼間はアンプで、夜はヘッドフォンでと生活環境によって使い分けていただけます。あとはご自身で椅子をご用意いただけましたらすぐにご使用頂けます！送料無料です。■仕様・プリセットキット10、108ボイスから好みのドラムキットを作成、保存可能。・40種類のプリセットソングを内蔵。・シンバルチョーク機能搭載。(クラッシュのみ)・AUXINにMP3プレイヤー等を接続して、セッション可能。(ケーブル別売)・USBケーブル(別売)でPCと接続し、MIDIメッセージを通信可能。・ボイス:108・キット:プリセット10・ソング:40・接続:PHONE,AUXIN,OUTPUT(R\u0026L/MONO),MIDIOUT,USB,DCPOWER・電源:ACアダプター(DC9V)センターマイナス※出品は写真にあるものが全てです。写真に写っていない物は付属いたしません。※質問、交渉中であっても購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さい。※質問無しの即購入大歓迎です！迅速な対応を心がけています。皆様よろしくお願い致します♪管0924-3、1007-7種類...電子ドラム
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