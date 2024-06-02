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- 【引き取り限定】ニトリ システムベッド シェルフ・デスク・マットレス付き
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商品詳細
早期に売却したい為、お値下げします!!値段交渉も検討させて頂きます。ニトリ システムベッド デニッシュS 2017年頃に購入しました。購入してから数年間は使用しなかった為、実際の使用年数は3年程度です。ベッドの買い替えの為、お譲りします。比較的綺麗な状態です。三点セットでスッキリ収まります。説明書.予備部品等はございます。マットレスもご希望に応じで合わせてお譲りしますが、薄手のものはヨレがある為、あまりおすすめは出来ません。発送ができないので、直接取りに来て頂ける方のみお取引お願いします。（横浜市戸塚区在住、週末対応）解体方法は別途ご相談となりますが、机．シェルフはそのままで、ベッドは解体してのお渡しを考えております。別のサイトでも出品中です。素材...木製
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