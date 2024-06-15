美品 ラタン チェア サイドテーブル 両用可能 高さ40cm 天面42cm ...

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ご覧いただき誠にありがとうございます。即購入OKです。【品名】ラタン チェア または、サイドテーブル【状態】中古品のため、お気になさる方のご購入はお控えください。イスとしても、サイドテーブルとしてもお使いいただけます。（テーブルとしてご利用される際は、トレーや、マットをご利用頂く方が安定します）奥のイスは付属いたしません。【サイズ】座面（天面）42cm高さ40cm床面36cm重さ2.7キロ【タバコ】喫煙者は居ません。【ペット】飼っていません。【その他】ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントをお寄せください。テイスト···アジアン主な素材···籐・ラタン