睦峯窯　有田焼　5枚セット

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商品詳細
睦峯窯 有田焼 5枚セット高台付き皿直径約16cm高さ約3.5cm未使用のまま、食器棚に入れていました。専用の箱はありません。長期間自宅保管の中古品です。ご理解いただける方のみ購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/Addict481818.html
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