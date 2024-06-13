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- 名古屋引取価格 発送も可 アメリカ輸入家具 レッドオーク 椅子２脚
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商品詳細
2脚の価格です。名古屋市八事近くです。OLIVERAMERICA アメリカ製です無垢のレッドオークを使用したがっしりしたアメリカ製の椅子です。オークの部分には目立ったダメージとかはありません。座面には多少汚れがありますが、ずっとクッションカバーしてました。購入時はかなり高価でした全体高さ≒95cm座面高≒50cm引取価格です。発送も可能です。たのめる便なら一脚250サイズとなり8600円、2脚で17200円加算となりますので32200円となります。別々で発送なので一件16100で2件出します。ご連絡ください。一脚でも承りますので、ご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended286890.html
http://narcologia.ru/goods/encourage315272.html
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東京インテリア公式通販サイト
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